Mattino 5, Fiore Argento e Pietro Delle Piane si sono baciati? Ecco la verità

ROMA – Fiore Argento e Pietro Delle Piane si sono baciati? Pietro ha tradito Antonella Elia?

A lanciare lo scoop a Mattino 5 è il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti:

“In realtà le foto sono uscite adesso, io le ho viste ma siccome non mi piace pubblicare le foto vecchie, io ho chiesto la garanzia su queste foto nuove e le ho pubblicate. Preciso che esistono altri scatti in cui i due sono a distanza di bacio, non si vede un bacio ma potrebbe essere. Di tutti i protagonisti della vicenda io ritengo che Fiore Argento sia sincera, su Pietro dubito un po’. Se lui ha chiamato i paparazzi, Antonella Elia lo sapeva? E’ pronto a far soffrire la fidanzata per visibilità? Il paparazzo che ha fatto le foto non vuole apparire però dice che era in quel quartiere perché abitano diversi calciatori, ha riconosciuto Pietro, lo ha seguito e ha fatto le foto“.

“Io – la risposta di Fiore Argento sempre in diretta – l’ho abbracciato ma lui mi ha stretto forte, ci sono 3mila testimoni sul fatto che non è successo niente. Non c’è stato questo bacio, vorrei chiuderla questa storia. Posso portare tanti testimoni“.

Fonte: Mattino 5.