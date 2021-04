Fiocco azzurro a Mattino 5: Francesco Vecchi è diventato papà. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore che, a inizio puntata, ha condiviso la splendida notizia con la collega Federica Panicucci. “E’ stato un week end intenso, venerdì è nato mio figlio Enrico”, ha detto raggiante Vecchi mentre sullo schermo appariva la foto della manina del piccolo.

“Ringrazio mia moglie Tina che lo ha fatto una meraviglia – ha aggiunto – Sono emozionato, mi tremano le gambe”. Vecchi ha inoltre ringraziato i medici della Clinica Mangiagalli dove la moglie ha partorito, per la pazienza e la professionalità dimostrate.

“L’ho visto e posso dire che è meraviglioso”, ha confermato Federica Panicucci. “L’ho sentito piangere e ho pianto anche io – ha aggiunto Vecchi emozionatissimo – Quando l’ho visto gli ho detto ‘benvenuto’… Felicità, paure, chissà quante ansie mi verranno… Siamo felicississimi”.

Francesco Vecchi, chi è la moglie Tina La Loggia

Ma chi è la donna che ha reso felice Francesco Vecchi? Lei è Tina La Loggia, figlia del politico Enrico, è una giornalista e caporedattrice del programma Mattino 5.

Tina e Francesco si sono conosciuti proprio negli studi di Mattino 5 e sono convolati a nozze qualche mese fa dopo un fidanzamento di tre anni.

La cerimonia, per pochi intimi, si è tenuta a Palermo, città natale di lei. “Ho capito subito che era la donna della mia vita, perché in ogni istante lontano da lei pensavo a che cosa dirle a che cosa fare affinché si accorgesse di me ed alla fine ci sono riuscito”, ha confessato lui in una recente intervista.