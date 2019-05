Mattino 5, Franco Terlizzi parla di Michael e si commuove

ROMA – Intervistato da Federica Panicucci, ospite di “Mattino 5”, Franco Terlizzi, parlando del figlio Michael, scoppia a piangere.

“Tuo figlio – prova a calmarlo la Panicucci – è molto dolce ed è una persona squisita, questi attacchi e questo voler indagare sono davvero molto fastidiosi. Tuo figlio si difende da solo ma più di una volta abbiamo detto che comportamenti ai quali abbiamo assistito sono idioti e dobbiamo ribadirlo, ci vuole rispetto nei confronti delle persone“.

“Io – continua poi la Panicucci riferendosi alle tante chiacchiere che si fanno nella casa del “Grande Fratello” sulla presunta omosessualità di Michael – trovo spiacevole questo indagare sull’orientamento sessuale di qualcuno, anche chi se ne frega, questo chiacchiericcio, questo parlottare mi disturba molto“. Franco Terlizzi rilancia: “Io sono il padre che vuole bene a suo figlio. Mio figlio non lo è ma se lo fosse non c’è nessun problema. Mio figlio è un ragazzo molto rispettoso e dolce per questo andava da lui“. Fonte: Mattino 5.