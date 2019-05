ROMA – Marco Balestri è tra gli ospiti di Mattino 5 di Federica Panicucci e parlando del padre morto si commuove: “Mi è mancato il suo abbraccio”. Un momento di commozione arrivato mentre Franco Terlizzi parlava del rapporto con il figlio Michael, concorrente del Grande Fratello.

Durante la puntata di Mattino 5 in onda il 10 maggio si è tornati a parlare di Michael Terlizzi e il padre Franco lo ha difeso dalle critiche per la sua presunta omosessualità. Proprio mentre Franco parlava, Balestri ha ricordato l’importanza di avere un padre come lui e ha ricordato suo padre morto “troppo presto”.

Balestri, ospite dello show, ha detto: “Mi viene voglia di abbracciarlo, io ero ragazzo che ho perso mio padre, ho sentito ‘quando hai bisogno’ un abbraccio di un padre è diverso, mi è sempre mancato. Vorrei abbracciarlo ma non ho l’età”. I due alla fine si sono abbracciati per un momento di grande commozione da parte di tutti gli ospiti della conduttrice Panicucci.