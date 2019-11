Mattino Cinque, Massimo Boldi: “Ecco come ci siamo conosciuti io e Irene”

ROMA – Ospite di Mattino Cinque, Massimo Boldi parla della sua compagna, Irene Fornaciari.

La storia d’amore tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari è nata in treno esattamente un anno fa. A “Mattino Cinque” l’attore comico racconta con sincerità il rapporto che lo lega alla giovane lucchese: “Irene mi vuole bene perché si prende cura di me finalmente, cosa che non succedeva prima”. Una frecciatina che sembra rivolta all’ex, Loredana De Nardis, con cui l’attore ha avuto una relazione per diversi anni.

Il rapporto, invece, con Fornaciari sembra andare a gonfie vele tanto che Boldi sottolinea: “Anche nelle piccole cose è sufficiente un gesto. Non si atteggia ad essere una diva o ad essere vicina a un personaggio pubblico, ma anzi cerca di essere discreta”. A sorpresa interviene in studio proprio la donna che sottolinea in suo grande amore per il comico: “Mi sono innamorata di lui per il suo modo di rispettare le persone, è un uomo molto buono. Non è stato un colpo di fulmine, ma abbiamo avuto un lungo periodo per conoscersi e per consolidare il rapporto”.

Fonte: Mattino Cinque.