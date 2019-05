ROMA – Michael Terlizzi sta vivendo un momento di crisi al Grande Fratello e il papà Franco si scaglia contro Francesca De André a Mattino 5. A mettere al corrente l’ex naufrago di quello che sta accadendo all’interno della Casa è la conduttrice Federica Panicucci.

In trasmissione vengono mostrate le immagini in cui si vede Michael in lacrime. Il giovane Terlizzi non riesce a trattenersi mentre spiega in confessionale di non sentirsi capito. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere a Michael: questa volta la persona giudicata responsabile della crisi è Francesca De Andrè. Alcune dichiarazioni fatte dalla nipote del grande cantautore genovese avrebbero infatti fatto nascere, in Michael, diversi dubbi.

Dopo averne parlato con altri coinquilini, il giovane Terlizzi ha deciso di chiedere delle spiegazioni a Francesca. Inizialmente la De André ha cercato di rassicurare il figlio di Franco, ma poi tra i due è cominciata una vera e propria discussione.

Franco non apprezza quello che vede e sbotta contro la De André. “Mio figlio a volte viene incompreso. Ma almeno mio figlio quando parla è educato, lei è maleducata, dice parole che non vanno per la tv”. Franco conclude ammettendo di sperare che ora suo figlio sia in grado di sbloccarsi.

Fonte: Mattino 5