ROMA – Stefano Bettarini è sbarcato sull’Isola dei Famosi e la fidanzata Nicoletta Larini è disperata. Intervista da Federica Panicucci a Mattino 5, la Larini è scoppiata in lacrime per il suo Stefano. “Mi manca moltissimo”, ha detto la ragazza che proprio con l’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura ha preso parte al reality Temptation Island Vip.

Già in un’altra intervista la Larini aveva parlato del rapporto con Stefano, sottolineando che dopo l’isola delle tentazioni la fiducia tra loro ormai è al massimo e non ha più dubbi sulla loro relazione. Nicoletta è una ragazza molto sensibile e alla Panicucci spiega: “Ora mi emoziono, mi manca tantissimo. Il nostro è un amore talmente forte che non saprei spiegarlo. Io piango perché lo amo talmente tanto…”. Nel frattempo Stefano sembra perfettamente a suo agio all’Isola dei Famosi e sta portando entusiasmo e positività tra i naufraghi.