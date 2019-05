ROMA – Stasera a Live Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo, ormai ex agente di Pamela Prati, rivelerà che Marco Caltagirone, promesso sposo della showgirl, non è mai esistito. Adesso però tutto quello che è stato detto verrà messo al vaglio anche dalle forze dell’ordine. Come ad esempio la storia dei due bambini presi in affidamento.

La Prati infatti disse alla D’Urso: “Noi (lei e Marco Caltagirone, ndr) abbiamo preso in affidamento due bambini. Questo bracciale me lo hanno regalato loro per il compleanno. Nemmeno farlo apposta, la bambina fa la ballerina. Hanno 6 e 11 anni”. Poi sottolineò, intervistata a Domenica Live, che: “Li voglio tutelare dal gossip e dai social. I miei bambini li amo più della mia vita”.

Ma tutto il racconto, dal matrimonio ai bambini, fino all’aggressione con l’acido, è risultato una grande bufala mediatica. E così ora la Polizia ha cominciato ad indagare. E’ stata Federica Panicucci che ha rivelato, durante Mattino 5, delle indagini in corso. “La Polizia avrebbe indagato in merito all’esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso. Non sono un avvocato, ma credo sia così. Scusatemi se non posso essere precisa, ma credo si tratti di un vero reato”.

Federica Benincà, già coinvolta suo malgrado anni fa in un caso simile, ha inoltre rivelato: “La Polizia ha indagato sull’esistenza dei figli di Pamela. La bambina sembra esistita ed è la figlia di un avvocato di Cagliari. Il bambino invece sembrerebbe, quindi non si ha la certezza, essere il nipote di una delle sue agenti”.

“Mi dispiace per tutte quelle persone che magari avevano ritrovato la speranza, in età matura, di poter trovare ancora l’amore come diceva di aver fatto lei. Adesso queste persone si sentiranno prese in giro. Pamela Prati ha preso in giro tutta Italia” ha chiosato la Panicucci. (fonte MATTINO 5)