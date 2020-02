ROMA – Simona Tagli, ospite questa mattina, 3 gennaio, di Mattino 5, ha fatto una rivelazione su Antonio Zequila, suo ex fidanzato.

“Ho uno scoop… lui parla troppo dei suoi trofei femminili – ha esordito la showgirl parlando dell’attore che ora è protagonista nella casa del Grande Fratello Vip – Dovrebbe diversificare e parlare dei trofei maschili. Antonio è stato molto corteggiato… non posso affermare niente, mettere la mano sul fuoco, lui mi ha raccontato che ha avuto un grandissimo corteggiamento da un noto cantante che tutti amano, che io amo. Non dirò il nome. Secondo me, è monotono di parlare di queste donne come Linda Evangelista, la Trump. Invece, dovrebbe parlare di tutti gli aspetti, dell’amore universale”.

La showgirl si è detta infastidita con Zequila per non essere stata mai citata tra le storie più importanti nel reality: “Sono arrabbiata. Parla dei suoi trofei come le donne da esibire. E’ proprio il tipico maschio virile, il maschio alfa di vecchia generazione. Ha, poi, avuto una bella storia, pulita, durata 7 anni, dove ha mosso i primi passi in televisione e non ne parla?! Dovrebbe viaggiare un po’ dentro questo ragazzo. Grande Fratello è un momento importante per dimostrare le proprie profondità, le sofferenze, i dolori della vita. Io, con lui, ho vissuto tutte le sue problematiche sul lavoro. Dovrebbe, poi, essere più spiritoso […] Deve tutto alla Santarelli che l’ha chiamato Er Mutanda. Dovrebbe valorizzare maggiormente questo nome”. (fonte MATTINO 5)

Presente in studio anche Lory Del Santo, che ha raccontato un aneddoto sul primo incontro con Zequila: “Lui è la dimostrazione che la costanza paga. Lui mi ha bussato al camerino e mi ha detto: ‘Ciao sono Antonio Zequila. Vorrei conoscerti, tu sei l’idolo della mia vita’. L’ho invitato a cena e siamo diventati leggermente amici. Lui non l’avevo mai visto, era sconosciuto”.

“E’ uscita la notizia della mia partecipazione all’Isola dei Famosi e lui si è fissato che dovevo farlo andare all’Isola dei famosi: ‘Puoi dire che sono il tuo fidanzato. Trova una ragione’. Ho cambiato numero di telefono, mi chiamava dieci volte al giorno, mi scriveva dei messaggi assurdi. Io quando sono andata all’Isola dei Famosi, ho parlato con gli autori dicendogli: ‘C’è un pazzo, un mitomane che mi scrive tutti i giorni’. Ho fatto talmente ridere gli autori che hanno deciso di prenderlo all’Isola. Quando è arrivato era in mutande, in costume bianco. Il giorno dopo gli ho detto: ‘Ma si va in giro così?!’. E da lì è nato il suo nome” rivela la Del Santo. (fonte MATTINO 5)