Mattino Cinque da oggi senza Federica Panicucci: Francesco Vecchi spiega perché

ROMA – Mattino Cinque, come di consueto, ha aperto la programmazione settimanale di Canale 5.

Ad accogliere gli spettatori però, la mattina di oggi, lunedì 16 marzo, c’era solamente Francesco Vecchi. Mediaset ha infatti deciso di far rimanere a casa Federica Panicucci fino alla fine dell’emergenza da coronavirus. A condurre il programma sarà quindi soltanto il giornalista.

Sia lui sia la Panicucci, hanno tenuto ad informare gli spettatori del fatto che l’assenza della conduttrice è dovuta ad una scelta editoriale. Federica è a casa e sta bene: non è affetta da nessuna patologia.

L’idea di Mediaset è quella di trasformare Mattino 5 in uno speciale dedicato solo al coronavirus. La “missione” è di informare gli italiani in pieno sull’emergenza che stiamo vivendo. Anche il nome del programma è cambiato diventando “Mattino 5-Speciale Coronavirus”.

Vecchi ha spiegato: “Io sono giornalista, la squadra di Mattino 5 risponde a questa vocazione e cerchiamo di fare al meglio il nostro mestiere. Federica ti aspettiamo, il tuo posto è qui e tutti noi non vediamo l’ora che la situazione torni alla normalità”.

“La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno” ha spiegato Mediaset in un comunicato. Il gruppo ha informato anche degli stravolgimenti di palinsesto e show, decidendo per la messa in onda di vecchie puntate di Forum e Avanti un altro e la sospensione momentanea di Uomini e Donne a causa dell’impossibilià di poter registrare le puntate del programma.