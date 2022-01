Maurizio Battista chi è: dove e quando è nato, età, biografia, moglie, matrimonio, figli

Il comico Maurizio Battista sarà uno degli ospiti di oggi, lunedì 3 gennaio, del programma Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Maurizio Battista

Nato a Roma il 29 giugno del 1957 Maurizio Battista ha quindi 64 anni. Di origini ciociare (il padre Antonio era di Arce) è nato nel quartiere di Roma San Giovanni, dove tuttora abita e dove, da ragazzo, ha lavorato nel bar della sua famiglia.

Battista esordì in televisione nel 1989 durante la decima edizione di Fantastico. Negli anni ’90 Battista inizia a lavorare anche in diversi film tra cui Caramelle nel 1995. A fine anni ’90 collabora con l’emittente Europa 7 partecipando a Seven Show.

Dal 2001 inizia a lavorare anche nei teatri.

Negli ultimi 20 anni Battista ha lavorato e anche condotto in diversi programmi televisivi tra cui Assolo, Colorado, Buona Domenica, Quelli che il calcio, Domenica In e tanti altri.

Nel 2018 Battista ha anche partecipato al Grande Fratello.

Moglie, figli e vita privata di Maurizio Battista

Il comico ha alle sue spalle due matrimoni terminati con divorzio. Dal primo, sono nati i suoi due figli Federica e Simone. Dal secondo matrimonio, non ha avuto figli. La terza figlia, Anna, è nata dalla relazione con l’attrice Alessandra Moretti.