ROMA – La figlia minore del comico Maurizio Battista è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social network, dove ha voluto ringraziare lo staff dei medici che si sta prendendo cura della figlia Anna, di 3 anni. Anche la compagna dell’attore Alessandra Moretti ha fatto sapere su Instagram di essere in ospedale accanto alla figlia. La coppia però no ha chiarito il tipo di problema che sta riscontrando in questi giorni la figlia minore.

“Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma…e si…le Annarelle sono forti…”, ha scritto Maurizio Battista su Facebook, condividendo uno scatto che ritrae la mano della figlia attaccata ad una flebo. Poco dopo è apparso il messaggio della mamma di Anna: “Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie”.

Fonte: INSTAGRAM.