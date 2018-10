Maurizio Battista lascia la casa del Grande Fratello Vip

ROMA – Maurizio Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Il comico ha spiegato tra le lacrime di voler andare via per motivi personali e sono stati inutili i tentativi di trattenerlo. “Prova a dormire un’altra notte qui”, gli ha detto qualcuno. “E’ una cosa più grave, in bocca al lupo a tutti. Mi aspettano devo andare”, ha replicato.

Battista ha passato nella casa del reality show appena due settimane, poi la nostalgia di casa è diventata troppo forte. Da giorni il comico romano meditava di lasciare la casa, ma dopo aver incontrato la compagna Alessandra e aver visto le immagini della figlia sembrava aver trovato un po’ di carica e serenità. Poi la sera del 13 ottobre la decisione è stata comunicata agli altri coinquilini, che lo hanno salutato con abbracci e applausi.