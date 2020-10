Maurizio Battista ricoverato in ospedale per un attacco di pancreatite. Rinviato lo spettacolo ad Ostia

Maurizio Battista colto da un attacco di pancreatite è ricoverato in ospedale. Rinviato lo spettacolo previsto per venerdì sera al Cineland di Ostia.

Maurizio Battista, il noto comico romano, è stato ricoverato ieri sera, 1 ottobre, dopo un attacco di pancreatite.

Il comico 63enne ha così dovuto rimandare lo spettacolo previsto per questa sera, 2 ottobre, presso il drive al Cineland di Ostia.

Le sue condizioni non destano preoccupazione, considerato anche che è stato in grado di avvertire gli organizzatori dell’evento.

“Lo spettacolo di Maurizio Battista, ‘Una serata al Drive In 2‘, previsto questa sera, venerdì 2 ottobre, al Drive In Cinema Paolo Ferrari, a Ostia, è rinviato a data da destinarsi causa grave infiammazione al pancreas dell’artista,che lo ha costretto al ricovero in clinica. Maurizio Battista si augura di poter recuperare al più presto lo spettacolo“ si legge sul comunicato apparso sul profilo social dell’attore.

Già comunicate le modalità per il rimborso del biglietto. Chi ha acquistato online dovrà rivolgersi a boxol.it, mentre per chi ha effettuato l’acquisto al botteghino o al punto vendita Box Office Lazio, potrà rivolgersi dove ha effettuato l’acquisto.

Uno spettacolo sfortunato quello organizzato al drive in di Ostia. Già il 18 settembre, infatti, a evento ormai iniziato, si sono improvvisamente spente le luci con gli impianti di diffusione per un guasto irreparabile ad un elettrogeneratore. (fonte CANALE DIECI)