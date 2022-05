Maurizio Casagrande chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, Instagram, dove vive, Vincenzo Salemme, biografia e carriera. L’attore Maurizio Casagrande è ospite oggi 16 maggio del programma Made in Sud. Lo show comico è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande è nato a Napoli il 4 novembre del 1961. Ha 60 anni. E’ figlio dell’attore di teatro Antonio Casagrande. Durante gli anni di scuola si appassiona alla musica, imparando a suonare il pianoforte e la batteria. Negli anni settanta fa parte di una band rock, i Tetra Neon. Decide di proseguire gli studi musicali, iscrivendosi al Conservatorio di San Pietro a Majella. Viene poi scritturato dalla compagnia di Nello Mascia, entrando così nel mondo dello spettacolo. Fa il suo esordio al cinema nel 1998 con il film di Vincenzo Salemme L’amico del cuore.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Maurizio Casagrande

L’attore è molto riservato riguardo alla sua vita privata. E’ sposato con l’attrice Tiziana De Giacomo, nata nel 1983. La coppia non ha figli. Vivono entrambi a Napoli. Casagrande è molto seguito sul suo profilo Instagram, che conta circa 95mila follower: maurizio_casagrande.

La carriera di Maurizio Casagrande

Casagrande recita in diversi film di Vincenzo Salemme come A ruota libera (2000), Volesse il cielo! (2002), Cose da pazzi (2005), …E fuori nevica! (2014). Dal 2005 al 2008 è nel cast della fiction Carabinieri nel ruolo del maresciallo Bruno Morri. Nel 2009 conduce su Rai1 il programma Da Nord a Sud… e ho detto tutto! e l’anno successivo recita nella miniserie tv Il signore della truffa.

L’attore, nel 2010, è nel cast del film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile e in quello de La scomparsa di Patò, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Nel 2012 debutta come regista con il film Una donna per la vita. Nel 2015 torna alla regia con la commedia Babbo Natale non viene da Nord.

