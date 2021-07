Maurizio Casagrande ricorda Raffaella Carrà sperando che il padre abbia avuto un flirt con lei. E si scusa con la madre… Non solo Barbara D’Urso, anche Maurizio Casagrande è finito nel mirino delle critiche social per aver ricordato Raffaella Carrà con un post quantomeno particolare…

Maurizio Casagrande, il post controverso per ricordare Raffaella Carrà

Anni fa, venne smentita una notizia di gossip che parlava di una relazione sentimentale tra la Carrà ed il padre di Casagrande. A molti anni di distanza, Maurizio Casagrande ha ritirato fuori questo gossip per omaggiare, alla sua maniera, la Carrà. Ma non solo, nel post Casagrande è arrivato addirittura a scrivere che gli sarebbe piaciuto se il padre avesse avuto realmente un flirt con la Carrà. Per buona pace di sua madre…

Maurizio Casagrande: “Raffaella Carrà? Mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata…”

Riportiamo di seguito, il post dell’attore:

“Addio Raffa, ti ho conosciuta da bambino. Lavoravi con mio padre e ci fu un piccolo scandalo in quel periodo. Su Novella 2000 furono pubblicate delle foto in cui camminavate insieme, di notte, nei viali di Villa Borghese a Roma. Mio padre mi ha sempre detto che fu solo una montatura giornalistica.

Sei stata la più grande showgirl italiana, quando essere una showgirl significava saper fare “tutto” e non “niente” come oggi.

Con te se ne va un pezzo importantissimo della storia di quella che fu la grande RAI Radiotelevisione Italiana.

Sono tristissimo per la tua scomparsa e, dentro di me, sapendo di fare un torto a mia madre, mi auguro che mio padre non mi abbia detto tutta la verità su quella passeggiata. ❤️”.