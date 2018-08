ROMA – “Nell’attentato di via Fauro, a Roma, tentarono di far saltare in aria l’auto su cui viaggiavo. L’autobomba fece alcuni feriti e moltissimi danni, solo per un caso fortunato non ci furono morti. Se fosse esplosa pochi istanti prima, io e Maria saremmo morti entrambi”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Inizia così il ricordo di Maurizio Costanzo, 80 anni il 28 agosto, dell’attentato di mafia che il 14 maggio 1993 mirava a uccidere il conduttore televisivo per l’impegno contro la criminalità organizzata.

A DiPiù, Costanzo ha anche rivelato di aver capito, quel giorno, di voler sposare Maria De Filippi: “Fu proprio il fatto di aver visto la morte in faccia con lei che mi spinse a chiedere Maria in moglie, perché capii una cosa fondamentale: è lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sposati ormai da oltre 23 anni: era il 1995 quando la coppia convolò a nozze, subito dopo il divorzio di Costanzo dalla prima moglie, Marta Flavi.