ROMA – Maurizio Costanzo, dalle pagine del settimanale “Nuovo”, rispondendo a un lettore spiega perché Belen Rodriguez non compare così spesso in televisione:

“Belen – scrive Costanzo – non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”.

“Non dimentichi – continua – che Belen è ancora giovane e che, alla sua età, ha già fatto molto. Di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di Sanremo Young. E come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così”

“In questi giorni – conclude – la conduttrice sembra vivere un momento particolare con De Martino: i due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per il privato”. Fonte: Nuovo.