Maurizio Costanzo contro Magalli: "Quella frase su Adriana Volpe..."

ROMA – Maurizio Costanzo, dalla sua rubrica sul settimanale “Chi”, se la prende con Giancarlo Magalli per la parole (“Non parlo delle bestie”) di quest’ultimo contro Adriana Volpe.

“I rapporti tra i due – spiega Costanzo – sono pessimi da tempo. Ma Giancarlo poteva evitare quella frase infelice”.

Ma cosa è successo tra la Volpe e Magalli?

“Io – raccontò la Volpe a a “Vieni da Me” – ero molto contenta di passare da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostri perché mi piaceva l’idea di lavorare con Giancarlo perché è una persona di cui avevo grande stima perché è un grande conduttore e un grande autore. Solo che poi si sono un po’ rovinati i rapporti, ultimamente”.

“Il vaso cinese – spiegò – s’è rotto perché devo aver toccato dei nervi scoperti… E semplicemente per aver detto l’età di Giancarlo in onda, in diretta, è successo il finimondo”. Fonte: Chi.