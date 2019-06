ROMA – Dalle pagine del settimanale “Nuovo” Maurizio Costanzo se la prende con Tina Cipollari, l’ormai celebre opinionista di “Uomini e Donne” che qualche settimana fa in diretta ha colpito con una secchiata d’acqua “la povera” Gemma Galgani.

“L’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori, la povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante che l’ha ridicolizzata davanti a tutti – scrive Costanzo -. Di certo un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire. Ma se si tiene presente che il contesto è quello di Uomini e Donne, dove c’è sempre un clima d’ironia ed il prendersi in giro è all’ordine del giorno, il discorso cambia. Resta il fatto che non sia un comportamento da imitare, ma in uno show televisivo si può anche accettare…”.

Fonte: Nuovo.