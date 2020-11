Maurizio Costanzo: “Ecco quale politico sarebbe perfetto per il Grande Fratello Vip” (foto Ansa)

Maurizio Costanzo: “Ecco quale politico sarebbe perfetto per il Grande Fratello Vip”.

“Quale politico manderei nella casa ora che si è allungato il programma? Senza dubbio Matteo Salvini, ritroverebbe gli abbracci delle persone e vincerebbe a mani basse”.

Maurizio Costanzo non ha dubbi e dice che Salvini sarebbe perfetto per il Grande Fratello Vip.

“Non vedo un vero e proprio talento all’interno della casa. Oggi non saprei su chi puntare. Maria Teresa Ruta era convinta di vincere, ora che si allunga il programma ride di meno.

Agli altri manca il guizzo, alcuni ancora non li conosco nemmeno io. Consiglierei agli autori e al bravo Signorini di prendere Enrico Papi e Paola Barale. Personaggi di spessore. La Barale poi è già stata all’Isola dei famosi, ma perché innamorata di Raz Degan ha fatto toccata e fuga, non come concorrente.

Chi inviterei al Costanzo Show? Vediamo chi vince. Vi do uno scoop: anni fa mi avevano proposto un reality, gli ho chiesto 100 miliardi, sono ancora lì che contano i soldi.

Non andrei mai e poi mai”.

Capitolo tv e politica.

“Chi ha perso in malo modo invece è stato chi ha fatto fuori Mauro Corona. Si è scusato venti volte, la Berlinguer lo ha perdonato: che altro deve fare quel povero scalatore?

Io sono contro il far fuori le persone e togliere il lavoro, poi in questo momento particolare. Fatelo rientrare.

Ho visto l’intervista del premier Giuseppe Conte da Lilly Gruber mi è sembrata molto calma, tranquilla… con gli altri fuoco e fiamme, con Conte la serenità. Buon per lei che ha preso due punti di share, diciamo così”. (Fonte: Chi)