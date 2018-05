ROMA – Nel corso de L’Intervista di Maurizio Costanzo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Romina Power ha parlato di sé, del suo rapporto con Al Bano, di Ylenia Carrisi e di Loredana Lecciso. Le sue dichiarazioni erano state anticipate da un comunicato stampa corredato da fotografie.

Ma Romina Power sembra non aver gradito affatto il comunicato stampa:

“Vi voglio comunicare che l’intervista con Maurizio Costanzo sarà l’ultima intervista in tv della mia carriera. Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso, corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi, basta”.