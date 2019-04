ROMA – Eleonora Giorgi ospite al Maurizio Costanzo Show giovedì 18 aprile. L’attrice è tornata a parlare di quando negli anni ’70 aveva avuto seri problemi dovuti all’eccessivo uso di eroina. “Sono cascata nell’eroina”, dice a Maurizio Costanzo su Canale 5, “allora la droga era una piaga, era stata come un contagio per tutta la nostra generazione. Fu l’amore per Angelo Rizzoli ad aiutarmi a uscirne. Di solito è difficile uscirne. Io mi sono innamorata e in un mese ne sono uscita e non l’ho mai più toccata. Non a tutti, però, capita questa fortuna perciò ragazzi tenetevi lontani da quella roba”.

L’attrice, che recentemente ha parlato senza timori degli interventi di chirurgia estetica che ha fatto al volto, ha due figli. Sono Andrea, nato dalla relazione con Angelo Rizzoli e Paolo, nato dal lungo amore con Massimo Ciavarro. “I miei figli sono la grande passione della mia vita, la sola cosa veramente giusta che ho fatto e sono così felice per loro”.