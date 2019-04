ROMA – Iva Zanicchi è stata ospite del programma Maurizio Costanzo Show e a un certo punto, raccontando un aneddoto che riguarda sua figlia, si è resa protagonista di una frase spinta in diretta. Quest’ultima sarebbe preoccupata del fatto che la madre dica spesso parolacce in tv e ha chiesto a Iva di pensare che i suoi nipoti la guardano. “Come sei noiosa, e che ca**o!” è stata la risposta della Zanicchi a sua figlia. “Vedi, ce l’hai sempre in bocca” ha sbottato la donna riferendosi alle continue parolacce della madre. La risposta di Iva a sua figlia è stata: “Magari!”. Il racconto ha scatenato ilarità tra il pubblico e qualche imbarazzo sul palco.

Inoltre la Zanicchi ha parlato anche del suo nuovo ruolo di opinionista al Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso. Un ruolo, ha spiegato, al qualche ancora deve bene adattarsi: “Opinionista è un’espressione che non amo. Non ho le caratteristiche dell’opinionista –ha spiegato – Per esempio non riesco mai a prevaricare gli altri. Una brava opinionista deve saltare sulla voce agli altri. Non mi riesce, è contro la mia natura. E poi se fai l’opinionista devi conoscere. Se dovessi parlare di musica allora io posso dire la mia. Al Grande Fratello – ha proseguito Iva – sento che mi sforzo, per ora ho espresso poco. Devo conoscere meglio questi ragazzi che sono dentro questa Casa, che obiettivamente a me poi in fondo non interessa niente di quello che fanno. E invece no, mi devo interessare”. (fonte MEDIASET PLAY)