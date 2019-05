ROMA – Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show. I due hanno dato prova del fatto che hanno un’ottima intesa. La modella italo-americana ha eseguito una pratica sad0maso, camminando con i tacchi sul corpo di Jeremias Rodriguez.

Il fratello di Belen infatti, ha accettato di partecipare allo show dopo che, nella puntata del 18 aprile, il conduttore gli aveva chiesto se fosse vero che i due praticavano dei giochi a letto come affermava Soleil in televisione. Maurizio Costanzo cosi li aveva invitati in studio per parlargliene. I due così hanno parlato della loro relazione, di come si sono conosciuti arrivando a confessare che amano il trampling tanto da dare una dimostrazione in studio.

Nello specifico il trampling è una pratica se**uale che consiste nel calpestare qualcuno o nell’essere calpestati. Dopo aver fatto questa affermazione decidono di far vedere in diretta di cosa si tratta così Jeremias si sdraia a terra e Soleil inizia a camminargli sopra con i tacchi: “E’ tutto sudato, qualcosa gli si è smosso. Poi io sono anche ingrassata”. Soleil infatti ha affermato di aver preso 12 chili dopo la fine dell’Isola dei Famosi. (fonte MEDIASET PLAY)