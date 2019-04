ROMA – Al “Maurizio Costanzo Show” Maurizio Costanzo punzecchia Stefano Bettarini: “Se aboliscono i reality che fai? Torni a giocare?”.

“Io – risponde Bettarini – spero invece che continuino e spero che ci caschino tutti gli anni. Che ogni anno ce ne fosse uno o anche due da fare”.

“Isola dei Famosi? Sarei ipocrita se dicessi che non l’ho fatto per soldi. E ti dirò, non ho sofferto per niente. Ripartirei domani”.

Costanzo gli ha anche chiesto quando sarà il prossimo reality e lui ha risposto così: “Mi auguro ce ne saranno altri. Credo non si disdegni mai un’opportunità di guadagno così facile”.

“Gli addetti ai lavori – racconta poi Bettarini – mi sorridevano con gli occhi, ma per regolamento non potevano parlarmi. Ho scoperto che da concorrente è tutta un’altra cosa. L’Isola è sempre stato il mio sogno. Mi sono sentito più protagonista facendolo da naufrago”. Fonte: Maurizio Costanzo Show.