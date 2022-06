Maurizio Costanzo contro Massimo Giletti. Il tema è il famoso viaggio a Mosca e la diretta dalla capitale russa di domenica scorsa: “Perché va a rompere le ba**e al Cremlino? Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina”.

Costanzo lo bacchetta durante il programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri dal titolo “Facciamo finta che”. Costanzo dialoga con il professor Raffaele Morelli a proposito dell”io sociale”.

Costanzo bacchetta Giletti dopo la diretta da Mosca

Morelli, riferndosi a Giletti chiede: “perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, Costanzo risponde: ”Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati”.

Il commento sul malore di Giletti

A proposito del malore di Giletti, Morelli ha aggiunto: ”Io vedo il suo malessere come una ferita che lui ha sentito, ha sentito di essere nel posto sbagliato. Credo che abbia sentito una ferita perché ha visto veramente come è stato trattato”. ”Una cosa psicologica, la penso anche io così”, ha aggiunto Costanzo.