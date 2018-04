ROMA – Maurizio Crozza ha dedicato la copertina di ieri, 16 aprile, a Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, parla manifestazione di Vinitaly, presa d’assalto dai politici italiani: “Lì dentro c’era mezzo Parlamento e si sono parlati solo tramite le dichiarazioni ai giornali. Come dicevano i latini:“In Vino Evitas”.

“Sei lì con il vino in mano, sei già allegrotto, approfittane… – continua Crozza – e poi se non ti metti d’accordo puoi sempre dare la colpa alle grappe”.

Il comico genovese ha poi continuato: “Tra l’altro Berlusconi non c’era, era l’unica volta in cui Salvini e Di Maio avrebbero potuto incontrarsi senza di lui, dietro, che tiene il conto con le dita. Ma cosa costava a Di Maio prendere Salvini da parte e fargli firmare un contrattino? Come ha dichiarato, infatti, per fare un Governo non servono ideali comuni, la visione del mondo. Basta firmare insieme 5/6 punti di programma ed è fatta…”.