Maurizio De Giovanni chi è: dove e quando è nato, età, biografia, figli, moglie, vita privata e carriera

Lo scrittore Maurizio De Giovanni sarà uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età e biografia di Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni è nato a Napoli il 31 marzo del 1958. Lo scrittore ha quindi 64 anni.

Dopo la maturità presso l’Istituto Pondano De Giovanni si è laureato in Lettere classiche. Per diversi anni lo scrittore ha lavorato in banca.

De Giovanni poi nel 2005 partecipa a un concorso riservato a giallisti emergenti indetto da Porsche Italia presso il Gran Caffè Gambrinus, ideando un racconto ambientato nella Napoli degli anni trenta intitolato I vivi e i morti, che diventa la base di un romanzo edito da Graus Editore nel 2006, Le lacrime del pagliaccio, poi riedito l’anno successivo con il titolo Il senso del dolore. Ha così inizio la serie di inchieste del Commissario Ricciardi.

Tanti i romanzi pubblicati nel corso degli anni: La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera, In fondo al tuo cuore, Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d’inverno, Il purgatorio dell’angelo e Il pianto dell’alba.

Moglie e figli: la vita privata di Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni è stato sposato con Silvia Pannitti. La coppia ha avuto due figli: Giovanni e Roberto. Attualmente lo scrittore è sposato con Paola Egiziano.