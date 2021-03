Maurizio Landini chi è: età, moglie, figli, vita privata, carriera del sindacalista ospite a Oggi è un altro giorno. Landini sarà tra gli ospiti della trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva della Rai condotta da Serena Bortone. Affronta temi piuttosto eterogenei tra di loro infatti tra gli ospiti odierni ci sono sia l’attore Lino Banfi che il sindacalista Landini.

Come detto, Landini è uno degli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Il sindacalista è nato il 7 agosto 1961 (età 59 anni), Castelnovo ne’ Monti. E’ sposato da anni con una impiegata comunale ma non ci sono molte altre informazioni sulla sua vita privata. Ma in una intervista ha fatto sapere che non ha figli.

Come abbiamo già spiegato, Maurizio Landini è un sindacalista italiano, segretario generale della CGIL. Dal 1º giugno 2010 al 15 luglio 2017 è stato segretario generale della Federazione Impiegati Operai Metallurgici FIOM.

In precedenza è stato segretario della FIOM di Reggio Emilia, dell’Emilia-Romagna, e di Bologna, prima di entrare a far parte della Segreteria nazionale dove si è occupato in particolare dell’Ufficio sindacale.