Maurizio Mattioli chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, film, biografia e carriera. L’attore Maurizio Mattioli è ospite questa sera 5 aprile del programma Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Maurizio Mattioli

Maurizio Mattioli è nato il 3 giugno del 1950 a Gorga, in provincia di Roma. Ha 71 anni. La sua carriera cinematografica inizia con alcune interpretazioni minori già negli anni settanta, interpretando spesso la figura del romano di periferia.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Maurizio Mattioli

L’attore è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Il 16 ottobre del 2014 viene a mancare sua moglie Barbara Divita, rimasta paralizzata per un incidente stradale avvenuto sette anni prima. La coppia era sposata dal 1977 e non aveva avuto figli. Mattioli vive a Roma. Profilo Instagram: mattiolimaurizioreal.

La carriera di Maurizio Mattioli

Dopo aver recitato a teatro in Un paio d’ali nel 1997 e in Rugantino nel 1998, Mattioli ha interpretato il ruolo di Alberto Dominici nelle quattro stagioni della fiction Un ciclone in famiglia, e quello di Augusto Cesaroni, nella prima, quinta e sesta serie de I Cesaroni. L’attore ha inoltre doppiato numerosi personaggi in cartoni animati e film di animazione, tra cui Z la formica e La gang del bosco, e dal 2007 presta la voce al personaggio di Dog Chapman, nella serie Dog the Bounty Hunter. Nel 2014 ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d’oro Alberto Sordi.

