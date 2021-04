Chi è Maurizio Vandelli, il cantante ex Equipe 84 molto apprezzato dal pubblico italiano. Vandelli è ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Appuntamento come sempre alle 14 su Rai Uno.

Chi è Maurizio Vandelli e quanti anni ha

Maurizio Vandelli nasce a Modena il 30 marzo del 1944. Da pochi giorni ha quindi compiuto 77 anni. Negli anni Sessanta comincia a suonare con I Giovani Leoni prima di formare l’Equipe 84 con Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli. Il numero 84 è la somma dell’età dei quattro componenti. Nell’arco di pochi mesi, l’Equipe 84 diventa uno dei più importanti gruppi beat italiani. Tra i successi ancora oggi ricordati (e cantati) ci sono “Io ho in mente te”e “Tutta mia la città”.

“29 settembre”

La loro canzone più popolare è senza dubbio “29 settembre”, brano inciso nel 1967 e scritto da Mogol e Battisti. Nonostante il gruppo stia vivendo anni con molto successo, nel 1970 Vandelli decide di percorrere la strada da solista prima di riunirsi con l’Equipe nel 1979.

Maurizio Vandelli, altezza e moglie

Maurizio Vandelli è noto anche per la sua altezza: il cantante è infatti alto 1,88 centimetri. Per quanto riguarda la sua vita privata, Vandelli è molto riservato. Si sa solo che è sposato con Stella che è stata per molti anni anche la sua manager. Insieme hanno avuto un figlio: Andrea. La coppia vive in Brianza a Brughiero.

Maurizio Vandelli, carriera recente

Nel 2000, Vandelli si esibì durante il concerto di Capodanno a Roma. La serata non andò però come previsto: la folla era troppa e ci furono dei feriti. Lo stesso cantante venne colpito da un mazzo di chiavi e si ferì ad un sopracciglio.

In anni recentissimi, la sua carriera non si è affatto fermata. Nel 2018, Maurizio ha collaborato con l’amico rivale ed ex Rokes Shel Shapiro per l’album “Love and Peace”. L’anno dopo ha vestito i panni di giudice nella giuria di Sanremo Young.