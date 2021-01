Mauro Bellugi, gambe amputate per il Covid. L’ex calciatore dell’Inter ha raccontato il suo dramma durante ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5.

Bellugi era in collegamento dall’ospedale, mentre la moglie Lory e la figlia Giada erano in studio.

La prima a prendere la parola è stata la moglie Lory.

Un altro medico mi ha chiamato per dirmi che era compromessa anche la circolazione periferica alle gambe, a causa di alcune ischemie, e mi disse: non ci sono molte alternative all’amputazione delle gambe. Quando me l’hanno detto volevo morire”.

Lui non voleva andare in ospedale perché temeva di prendere il Covid, noi avevamo fatto tutti il tampone ed eravamo negativi.

“Mauro cominciava ad avere male alle gambe, ma non era la prima volta. Non si lamentava mai quindi quando mi ha detto di questo doloro ho pensato fosse qualcosa di serio.

Il racconto prosegue con la testimonianza dello stesso Bellugi:

“Ciao Barbarina, non siamo più quelli di una volta con l’età mi emoziono facilmente.

Se non c’era Giada e la Lory non avrei firmato – raccontando del momento in cui i medici gli hanno fatto firmare l’autorizzazione all’amputazione – Poi l’ho fatto, ma non me la sentivo.

La domanda è stata brutta. Non me ne potevano fare un’altra (scherza ndr).

Barbarina ti faccio una promessa. Sono 60 giorni che sono qui, è durissima, non posso fare niente. Ci metterò, ma ne verrò fuori. La prima volta che avrò le protesi vengo da te”.