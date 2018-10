ROMA – Mauro Corona lancia l’ennesima provocazione alla conduttrice Bianca Berlinguer durante il suo Cartabianca. Lo scrittore stuzzica la conduttrice e le dice: “Lei ha la faccia da bevitrice, ma di prosecco”.

Durante la puntata di Cartabianca la Berlinguer ha mostrato una foto di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi birra in mano e ha chiesto all’opinionista se lei avesse più la faccia da birra o da tisana: “Lei ha la faccia da bevitrice, sinceramente. Ma da Prosecco! Non so la dose, ma lei mi sembra allegra anche adesso. Lei è sempre stata seria, da quando ha cominciato a bere è allegra, tranquilla. Di una bellezza unica!”, ha risposto.

Il siparietto è poi andato avanti, con Corona che ha parlato dell’attualità politica: “Mi han detto che Matteo Renzi si è messo a fare tv. Berlinguer, stia attenta quando le dirà: Bianca, stai serena. Vedrà che prenderà il suo posto. Arriverà al posto suo a condurre CartaRenzi!”.