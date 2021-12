Mauro Corona chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, CartaBianca, biografia e carriera. Lo scrittore Mauro Corona è ospite questa sera 14 dicembre del programma CartaBianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer è in onda su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Mauro Corona

Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, è nato il 9 agosto del 1950 a Baselga di Piné, in provincia di Trento. Ha 71 anni. E’ figlio di Domenico “Meni” Corona e Lucia “Thia” Filippin, venditori ambulanti. Dopo i primi anni dell’infanzia trascorsi in Trentino, la famiglia ritorna a Erto, il paese d’origine nella valle del Vajont a quel tempo in provincia di Udine e poi passato in provincia di Pordenone nel 1968, dove trascorre i successivi anni nella contrada San Rocco.

Fin da bambino segue il padre nelle battute di caccia come bracconiere ed è proprio su questi monti, dove trascorse gran parte della sua gioventù, che nasce in lui la passione per la montagna e l’alpinismo. Corona si dedica poi alla lettura: Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes sono i suoi scrittori preferiti e contemporaneamente impara l’arte della scultura lignea dal nonno intagliatore. Dopo aver frequentato le scuole elementari a Erto inizia le medie nella vicina Longarone, in provincia di Belluno.

Moglie, figli, dove vive, curiosità, Instagram, vita privata di Mauro Corona

Corona è sposato con Francesca e ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Corona aveva parlato del legame con la moglie, ammettendo di averla tradita. “Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata […] Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo”. Corona vive a Erto, paesino del Friuli-Venezia Giulia con poco più di 300 abitanti. Profilo Instagram: maurocorona.

Corona crede in Dio, ma non segue nessuna religione in particolare. Anche la figlia Marianna è autrice, e ha pubblicato il suo libro di esordio Fiorire tra le rocce nel 2021. Non si hanno informazioni riguardo il patrimonio di Corona, ma aveva dichiarato di guadagnare per ogni puntata di CartaBianca circa 500 euro.

Nel 2020, una lite tra lui e la Berlinguer in una puntata di Cartabianca, in cui lo scrittore ha definito la conduttrice “gallina”, ha portato il suo allontanamento dal programma. Nel 2021 è stato però reintegrato.

La carriera di Mauro Corona

Scultore ligneo e autore di svariati libri, alcuni dei quali best seller, si è dedicato all’alpinismo, scalando numerose vette italiane ed estere e aprendo oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti d’oltrepiave.

Nel 2011 il libro La fine del mondo storto vince, con 75 preferenze, il Premio Bancarella 2011.

L’ultimo libro di Corona, finora, è L’ultimo sorso. Vita di Celio, uscito nel 2020. Nel 2021 è interprete del filmato musicale del brano Oh Lord vaarda gió di Davide Van De Sfroos e Zucchero Fornaciari.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MAURO CORONA