Mauro Corona chi è, età, dove e quando è nato, moglie Francesca, figli, vita privata

Chi è Mauro Corona, età, dove e quando è nato, moglie Francesca, figli, vita privata. Mauro Corona è infatti tra gli ospiti della trasmissione Dritto e rovescio, condotta da Paolo Del Debbio e in onda ogni giovedì sera in prima serata su Rete Quattro.

Dove e quando è nato, età e biografia di Mauro Corona

Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, è nato a Baselga di Piné, in provincia di Trento, il 9 agosto del 1950 e ha 70 anni di età. E’ uno scrittore, alpinista e scultore italiano. Scultore ligneo e autore di svariati libri, alcuni dei quali best seller, si è dedicato all’alpinismo, scalando numerose vette italiane ed estere e aprendo oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti.

Mauro Corona è figlio di Domenico “Meni” Corona e Lucia “Thia” Filippin, venditori ambulanti. Dopo i primi anni dell’infanzia trascorsi in Trentino la famiglia ritorna ad Erto, il paese d’origine nella valle del Vajont a quel tempo in provincia di Udine e poi passato in provincia di Pordenone nel 1968, dove trascorre i successivi anni nella contrada San Rocco. Fin da bambino segue il padre nelle battute di caccia come bracconiere ed è proprio su questi monti, dove trascorse gran parte della sua gioventù, che nacque in lui la passione per la montagna e l’alpinismo.

Dopo la nascita del secondo fratello, seguita pochi mesi dopo dall’abbandono della famiglia da parte della madre, esausta delle percosse subite dal marito, Corona si dedica alla lettura. Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes sono i suoi scrittori preferiti e contemporaneamente impara l’arte della scultura lignea dal nonno intagliatore.

Moglie, figli e vita privata di Mauro Corona

Per quanto riguarda la vita privata Mauro Corona è spostato e sua moglie si chiama Francesca. Hanno quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa, Martina. Qualche tempo fa, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Corona aveva parlato del legame con la moglie, ammettendo di averla tradita. “Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata […] Più che amanti fisse le mie sono occasionali – ha confessato l’ospite fisso dello show di Bianca Berlinguer -. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo”. Mauro ha poi spiegato che la famiglia sarebbe a conoscenza dei suoi tradimenti. “Non so, credo di sì – ha ammesso -. Due figli lo sanno che tradisco, gli altri si fidano ancora […] Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo i fiori, aspetto la mossa delle donne”.