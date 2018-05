ROMA – Nuovo look per Mauro Corona a Cartabiana: stupisce tutti indossando giacca, camicia e papillon. E davanti alla stupita conduttrice, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Corona scherza: “La giacca l’ho presa in prestito da Daria Bignardi”.

Durante la puntata di Cartabianca, si è presentato un irriconoscibile Corona, che ha abbandonato maglietta e bandana per indossare un look decisamente elegante. Lo scrittore e alpinista scherza con Bianca Berlinguer: “Sono qui per conquistarla! Ogni volta mi fa gli appunti perché vesto sempre lo stesso abito, con lo stesso giubbino e la bandana”.

E così dopo aver ricevuto i complimenti della conduttrice, che gli dice: “E’ nettamente migliorato, la preferisco così”, Corona risponde divertito: “Metta via nelle teche della Rai questa giacca e questo agghindamento. Nessuno mi vedrà più così. Avevo conservato questo abito per il Nobel e quest’anno che lo vincevo non lo assegnano”.

Cambia il look, ma non la sua ironia e così Corona racconta come quella giacca così elegante è arrivata nel suo armadio in occasione di una vecchia ospitata a Le Invasioni Barbariche su La7: “Me la prestò la Bignardi anni fa. Avevo bevuto un po’, saltai sul treno con la giacca. La camicia invece è di un’amica, mentre la farfalla me l’ha data mia figlia Tina”.