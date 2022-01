Mauro Durante chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del musicista

Chi è Mauro Durante: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del musicista. Durante sarà tra i protagonisti della puntata odierna di Propaganda Live, in prima serata su La7.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Mauro Durante

Non abbiamo molte informazioni biografiche su di lui sul web o sui social network. Sappiamo solamente che è nato 37 anni fa. Lo sappiamo perché, in alcuni articoli che ripercorrono la sua carriera, si dice che nel 2010 aveva 25 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso o sulla sua altezza.

La moglie e i figli, la vita privata di Mauro Durante

Anche in questo caso, non sappiamo praticamente nulla perché Durante è molto riservato e non esistono articoli con notizie di gossip su di lui o sulla sua famiglia. Sappiamo solamente che è un figlio d’arte perché ha ereditato la sua passione per la musica dal papà Daniele Durante.

La carriera di Mauro Durante

Durante è il leader del Canzoniere Grecanico Salentino che è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia.

Guidato dal tamburellista e violinista Mauro Durante, che ha ereditato la leadership dal padre Daniele Durante nel 2007, il CGS continua a innovare e a rappresentare la musica italiana nel mondo, collaborando con artisti come Ludovico Einaudi, Piers Faccini, Erri De Luca Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Fanfara Tirana, Stewart Copeland dei Police, e portando la voce di un territorio musicale che con la pizzica ha sempre manifestato la propria identità.

Come scrive Wikipedia, nel 2010 e 2011 Mauro Durante è assistente musicale del maestro concertatore della Notte della Taranta Ludovico Einaudi, lavorando alla creazione e alla produzione artistica dello spettacolo al fianco del celebre maestro.