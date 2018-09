ROMA – Domenica Live è appena iniziato e già Barbara D’Urso si è fatta carico di una difficile situazione familiare da risolvere: quella tra il vincitore del Grande Fratello Mauro Marin e la sua ex Jessica.

E’ stata proprio la donna ad essere ospite negli studi del programma domenicale di Canale Cinque e a raccontare che l’ex non ha mai visto il loro figlio, nato a luglio:”Quando il bimbo è nato gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto”, ha raccontato Jessica.

Del resto che la loro storia non fosse finita nel migliore dei modi era cosa nota. All’indomani della rottura Marin aveva pubblicato un lungo e triste post su Facebook: “Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo. Auguro a Jessica una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune. Con immenso dolore, contro i miei più reconditi desideri dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso e dei progetti futuri con la mia compagna che a questo punto non riesco più mio malgrado a definire tale. Salvo di lei ripensamenti. Amo’ mio grazie per tutto. Cresce e risplenda in te il mio amore più grande. Sei e sarai la madre d mio figlio/a sino a prova contraria. Per tutte le incomprensioni, per tutte le emozioni, per tutti i sorrisi, Per tutti i pianti, Per tutti i tuoi silenzi, Per te e solo per te, Per tutto questo sempre avrò riconoscenza ed infinito affetto. L unico mio rammarico è quello di non essere vicino alla nostra beneamata. L’unico mio sollievo il mio venir meno. Provo a farmi forte x lui o x lei. Vorrò sempre e solo bene. Addio o a presto splendida Jessy”.