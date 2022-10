Max Angioni chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, Zelig, Italia’s Got Talent, biografia e carriera

Max Angioni chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, Zelig, Italia’s Got Talent, biografia e carriera. Il comico Max Angioni è nel cast del programma Le Iene. Il programma è in onda questa sera 18 ottobre su Italia 1 dalle 21:20.

Max Angioni è nato a Mariano Comense, provincia di Como, nel 1990. Non è nota l’esatta data della sua nascita. Ha 32 anni. Inizia il suo percorso artistico dal teatro. Studia alla scuola Teatro in Centro per poi approdare all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2018 comincia invece la sua esperienza televisiva, debuttando sul palco di Zelig.

La vita privata del comico è avvolta nel mistero: non è noto se abbia una fidanzata o se sia sposato. Il suo profilo ufficiale su Instagram è infatti concentrato perlopiù sul lavoro. L’unica cosa certa è che vive ancora a Como.

Angioni fa parte del cast di Zelig anche nel 2019, con diversi personaggi ormai celebri: Carmine Skybrendnerz, l’ultimo dei Jedi e Jon Snow, tratti da Star Wars e dal Trono di Spade. Partecipa nel 2021 a Italia’s Got Talent, su Italia 1, arrivando secondo. Proprio in questa occasione a Italia’s Got Talent, Angioni si è fatto conoscere al grande pubblico conquistano i giudici con un monologo sul Vangelo. Nel 2022 è stato invece concorrente di LoL 2- Chi ride è fuori, dove è riuscito a tenere testa ai mostri sacri della comicità italiani presenti nello show insieme a lui.