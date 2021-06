Max Cavallari chi è, età, moglie, figli, Manuela Russo, vita privata, Bruno Arena, liposuzione

Chi è Max Cavallari, età, moglie, figli, Manuela Russo, vita privata, Bruno Arena, la liposuzione e I Fichi d’India. Max Cavallari infatti è tra gli ospiti di Game of Games – Gioco Loco, il programma condotto da Simona Ventura e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Max Cavallari

Max Cavallari, il cui vero nome è Massimiliano, è nato a Varese l’8 luglio del 1963 e ha 57 anni di età. E’ un attore, comico e cabarettista italiano. È originario di San Severo in provincia di Foggia da parte della madre, e di Maropati in provincia di Reggio Calabria da parte del padre. Insieme a Bruno Arena forma il duo comico dei Fichi d’India nel 1988, durante una passeggiata sulle spiagge di Palinuro fra i fichi d’india. Il loro primo esordio è nell’emittente radiofonica Radio Deejay.

Da quell’anno in poi Cavallari prenderà il nomignolo di “Max” e parteciperà con Bruno a molti show televisivi di Canale 5, Italia 1 e Dee Jay Television, ospiti fissi del Seven Show, nel 1997 sono ospiti di Claudio Bisio a Zelig – Facciamo cabaret. Nei primi anni 2000 partecipano ad alcuni film di Natale. Dal 2005 i due ritornano a fare teatro e a partecipare a trasmissioni televisive sulla rete Mediaset presentate da Gerry Scotti e Maria De Filippi. Dall’ottobre 2015 Max torna da solo a Colorado in seguito alla malattia di Bruno.

Moglie, figli e vita privata di Max Cavallari

Per quanto riguarda la sua vita privata, Max Cavallari il 10 giugno 1993 diventa papà della sua prima figlia Alice. Il 27 settembre 2007 sposa Ilaria Pagni, originaria anche lei di Varese, con la quale ha due bambini, Amerigo nato il 26 giugno 2007, e Anita nata il 27 novembre 2008. Nel 2015, però, la coppia ha annunciato la separazione. La seconda moglie del comico è Manuela Russo, con la quale si separerà poco dopo.

Ospite di Barbara D’Urso, Manuela Russo ha raccontato dei dettagli relativi alla separazione con Max Cavallari. “Lui quando è arrabbiato mi scrive di tutto e di più, non gli do peso. La realtà la sappiamo bene io e lui. Non c’era più forse la voglia di stare con me. Andava via e tornava“. Ha spiegato che che in realtà non hanno mai tenuto fede alle promesse d’amore che si sono scambiati al matrimonio.

Max Cavallari e la liposuzione

Nel 2017 Max Cavallari si è sottoposto a un intervento di liposuzione in diretta tv. Cavallari, dopo aver perso dieci chili con la dieta del farmacista Alberico Lemme, ha infatti deciso di sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia estetica per rimuovere il grasso: liposcultura addominale, liposcultura dei fianchi, addominoplastica con plicatura muscolare e liposcultura del pube. Si tratta di un intervento che va a minimizzare gli accumuli adiposi al pube che possono causare disagio al paziente sia perché inestetici sia perché provocano una riduzione indiretta delle dimensioni del pene (l’affossamento in casi di obesità può essere molto importante riducendo quindi al minimo a virilità del paziente).