Max Giusti chi è, età, altezza, dove e quando è nato, malattia, Benedetta Bellini, figli, Selvaggia Lucarelli, vita privata, doppiaggio, tennis.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Max Giusti

Max Giusti, all’anagrafe Massimiliano Giusti, è nato a Roma il 28 luglio del 1968. Ha 52 anni. E’ alto 180 cm. E’ di origini marchigiane da parte di padre e sarde da parte di madre. E’ cresciuto nel quartiere romano Portuense, intraprendendo fin da giovane la carriera televisiva. Fa il suo esordio sul piccolo schermo nel 1991 con Stasera mi butto e Ricomincio da due, entrambi su Rai2.

Benedetta Bellini, Selvaggia Lucarelli, i figli Matteo e Caterina: curiosità e vita privata di Max Giusti

Max Giusti nel 2009 si sposa con Benedetta Bellini, con la quale ha due figli: Matteo, nato nel 2010 e Caterina, nata nel 2012. “Stiamo insieme da 15 anni, non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”, ha dichiarato il conduttore. Giusti ha avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli durata sette anni. Non si conoscono i motivi della rottura. I due hanno portato in scena diverse commedie teatrali quando ancora erano amici. La loro prima apparizione insieme in pubblico risale al 1997.

Giusti è proprietario a Roma di un club di tennis, sport di cui è appassionato. In campo calcistico è un grandissimo tifoso della Roma.

Il conduttore ha prestato la sua voce per il doppiaggio dei film d’animazione della saga Cattivissimo me. E’ sua la voce di Felonius Gru nei cinque film della saga.

La malattia

L’episodio è accaduto durante le riprese dello show Boom, in onda su Canale nove. Con una paresi di metà volto, il conduttore ha deciso di recarsi comunque negli studi e proseguire con la trasmissione.

Le cose sono andate male e l’infiammazione del nervo facciale gli hanno reso quasi impossibile parlare. Per questo motivo il presentatore ha deciso di recarsi all’ospedale per accertamenti. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio.

La carriera di Max giusti

Nel 1996 Giusti fa parte del cast di Mio capitano e partecipa poi al programma comico Seven show tra il 1998 e il 1999. Due anni più tardi, con Eva Henger e Max Tortora, conduce Stracult. Passa poi a Quelli che il calcio e a La grande notte del lunedì sera, programmi presentati da Simona Ventura e Gene Gnocchi nei quali mette in mostra le sue capacità di imitatore. Fa il suo esordio al cinema con il film E adesso sesso, di Carlo Vanzina.

Nel 2005 presenta Gli isolati, programma satirico basato sul reality show L’isola dei famosi. Nel 2007 assume la conduzione di Stile Libero Max. Tra i programmi più di successo di Max Giusti si ricordano Affari tuoi, Boom e Boss in incognito. Nel 2021 conduce il suo The Show Must Go On – Va tutto bene, su Rai1.

