Max Giusti chi è: età, moglie, fidanzata, figli, vita privata del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Il comico è nato a Roma il 28 luglio 1968 (età 52 anni). Il 4 luglio 2009 Giusti si è sposato con Benedetta Bellini. Il 23 novembre 2010 è nato il suo primo figlio, Matteo; il 9 giugno 2012 è nata la seconda figlia, Caterina.

È proprietario a Roma di un club di tennis, sport di cui è un grande appassionato. Il 3 ottobre 2010, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica, partecipa a un concerto gratuito ad Arzignano insieme a Lucio Dalla, Luca Carboni, Giusy Ferreri, Francesco Grollo, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Ron e gli Statuto.

Max Giusti chi è: carriera del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Giusti è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, commediografo e doppiatore italiano. Riportiamo di seguito, i film dove ha recitato:

E adesso sesso , regia di Carlo Vanzina (2001)

, regia di Carlo Vanzina (2001) Heaven , regia di Tom Tykwer (2002)

, regia di Tom Tykwer (2002) Le barzellette , regia di Carlo Vanzina (2004)

, regia di Carlo Vanzina (2004) La fiamma sul ghiaccio , regia di Umberto Marino (2005)

, regia di Umberto Marino (2005) Nero bifamiliare , regia di Federico Zampaglione (2007)

, regia di Federico Zampaglione (2007) Famosi in 7 giorni , regia di Gianluca Vannucci (2018)

, regia di Gianluca Vannucci (2018) Appena un minuto, regia di Francesco Mandelli (2019).

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

Nato da un'idea di Ellen DeGeneres, il format è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.