Max Pezzali chi è, età, carriera, ex moglie, la malattia del figlio, l’amore per Roma (foto Ansa)

Chi è Max Pezzali, il cantante ex 833 è opsite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma in onda alle 14 su Rai Uno.

Max Pezzali, età e carriera con gli 883

Max è nato a Pavia il 14 novembre 1967 e quindi ha 53 anni. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione. Giovanissimo ha fondto gli 883 insieme al compagno di scuola Mauro Repetto conosciuto dopo essere stato bocciato. Con Repetto ha dato vita ad un duo che ha riscosso uno dei maggior successi di sempre nella musica italiana.

In gioventù ha lavorato nel negozio di fiori dei suoi genitori. Pezzali è un grande appassionato di fumetti: ha una collezione di oltre 1300 pezzi, soprattutto quelli della Marvel e Ratman. La sua squadra del cuore è l’Inter. Oltre ai fumetti ama le Harley Davidson (883 è un modello di Harley ndr), che spesso celebra sul suo profilo Instagram. Ama talemente tanto il marchio che a Pavia ha aperto una concessionaria.

Max Pezzali e il libro “Max90”

Nel 2021 è uscito il suo libro “Max90 – La mia storia, dedicato al suo percorso nei mitici anni ’90”. A proposito del libro ha detto: “Tento di raccontare un decennio per me formidabile partendo da uno che quegli anni li ha vissuti intensamente, anche attraverso i testi delle mie canzoni, oggetti e situazioni”.

Max Pezzali l’ex moglie Martina Marinucci e la nuova moglie Debora Pelamatti

Nel 2005, il cantante ha sposato Martina Marinucci e da lei ha avuto un figlio nato il 4 settembre 2008 e chiamato Hilo, un nome di origine hawaiana. Nel 2014 i due hanno divorziato e Pezzali si è messo insieme a Debora Pelamatti. Con lei, fin da subuito ha fatto sul serio e i due si sono sposati in gran segreto a Pavia nel maggio 2019. Su Debora si sa che è nata a Niardo sempre in provincia di Brescia, ed è una grandissima appassionata di moda.

Dopo la separazione dalla prima moglie, il cantante è tornato a vivere nella sua città natale, Pavia.

Max Pezzali, la malattia del figlio

Hilo è l’unico figlio di Max Pezzali, nato nel 2008 dal matrimonio con Martina Marinucci. Il bambino è nato nel 2008, ha dunque 13 anni e tra loro c’è un ottimo rapporto. Qualche anni fa, Hilo ha sofferto della Sindrome di Kawasaki, una malattia infiammatoria rara che porta febbre ed una forma di vasculite.

Max Pezzali e l’amore per Roma

Hilo e la mamma vivono a Roma. Per questa ragione, in questa città ma Pezzali ha passato molto tempo e ci è venuto spesso. Alla città ha dedicato il brano “In questa città” che è molto piaciuto ai romani.

Sul brano ha dichiarato: “Io volevo raccontare uno spaccato della mia quotidianità. Vivo una condizione di cittadino di due luoghi, Pavia e Roma. Ho vissuto a Roma e lì ci abita mio figlio quindi ogni 7-10 giorni vado giù. Ho sempre vissuto una dicotomia schizofrenica: prendo il trenino, sono carico, arrivo là e trovo l’inferno. Mi sono però reso conto che, nonostante la difficoltà e la fatica che Roma porta a chi ci vive, riesce a farsi amare. Per me è ritrovare qualcosa che mi ha affascinato. Quando stai per scoppiare, Roma è sempre lì a suggerirti qualcosa nell’orecchio che ti fa apprezzare quella cosa che ti ha fatto innamorare di lei. Io abito in un paesino appena fuori Pavia e, ad esempio, per fare il passaporto e la carta d’identità ci ho messo due ore, compreso parcheggio e cappuccino al bar. A Roma ci avrei messo 6-7 mesi”.