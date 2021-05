Max Pezzali chi è, età, moglie, fidanzata, figli, Martina Marinucci, vita privata e carriera

Chi è Max Pezzali, dove e quando è nato, età, moglie, fidanzata, figli, Martina Marinucci, vita privata e carriera. Max Pezzali infatti è tra gli ospiti di Un’ora sola Vi Vorrei, il programma di Enrico Brignano e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Max Pezzali

Massimo Pezzali, detto Max, è nato a Pavia il 14 novembre del 1967 e ha 53 anni di età. Divenuto famoso come frontman e cantante degli 883, gruppo fondato insieme all’amico Mauro Repetto nel 1991, dal 2004 Pezzali ha intrapreso una carriera da solista, abbandonando definitivamente il marchio “883”.

Originario di Pavia, figlio di una coppia di fiorai (Sergio Pezzali e Alba Scanavini), Max Pezzali si appassiona alla musica fin da giovane. Specialmente negli anni delle scuole superiori, che frequenta presso il liceo scientifico Niccolò Copernico nella sua città. Ritrovatosi a dover ripetere il terzo anno di liceo in quanto bocciato, tra i banchi di scuola conosce Mauro Repetto, più giovane di un anno, con il quale inizia a scrivere musica. Dopo essersi diplomato, Max Pezzali si iscrive alla facoltà di scienze politiche, sostenendo un solo esame (in sociologia), andato a buon fine. Da lì in poi è un susseguirsi di successi. Qui la carriera completa di Max Pezzali.

Moglie, figli, fidanzata e vita privata di Max Pezzali

Per quanto riguarda la sua vita privata, Max Pezzali oggi ha una moglie, infatti è sposato con Debora Pelamatti dal 28 aprile 2019. Da un precedente matrimonio con Martina Marinucci (durato dal 2005 al 2013[67]) ha avuto un figlio, Hilo, nato il 24 settembre 2008.

Pezzali è un grande appassionato di moto (il nome del suo gruppo musicale 883 è stato scelto in tributo al modello Sportster della Harley-Davidson). Pezzali ha dichiarato di non aver mai voluto acquistare tale modello di motocicletta per scaramanzia. Dal 2000 è socio azionario di una concessionaria autorizzata Harley-Davidson a Pavia. Nel 2015 ha aperto un bar posto proprio accanto alla concessionaria, con l’intenzione di fornire un servizio propedeutico ad essa.

Altre curiosità su Max Pezzali

Max Pezzali è anche un grande appassionato di fumetti, in particolare dei fumetti di supereroi della Marvel e della serie a fumetti Rat-Man di Leo Ortolani. Definita da Pezzali “uno dei fumetti più originali mai partoriti nel nostro Paese”. È anche un grande fan del fumettista romano Zerocalcare e a metà degli anni novanta ha pubblicato, in collaborazione con Ade Capone, persino un proprio fumetto, intitolato Gli anni d’oro, in cui erano protagonisti proprio gli 883. Ha una collezione di oltre 1300 fumetti.

È un grande fan del cantautore americano Bruce Springsteen, che ha rappresentato una importante fonte di ispirazione per la sua carriera musicale. Un suo grande desiderio è proprio il potersi esibire con Springsteen. È un grande tifoso dell’Inter. Il 27 maggio 2007 ha cantato allo stadio Giuseppe Meazza per le celebrazioni del quindicesimo scudetto dell’Inter insieme ad altri cantanti di fede nerazzurra, fra cui Roberto Vecchioni, Luciano Ligabue ed Elio. Adora inoltre i tatuaggi e ne ha numerosi, tra cui il nome di suo figlio e simboli dei luoghi che ha amato di più.