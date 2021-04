Max Tortora chi è, dove e quando è nato, età, fidanzata, figli, vita privata e carriera

Chi è Max Tortora, dove e quando è nato, età, fidanzata, figli, vita privata e carriera dell’attore e comico. Max Tortora infatti è tra gli ospiti del programma Canzone Segreta, in onda su Rai Uno.

Dove e quando è nato, età e biografia di Max Tortora

Max Tortora, all’anagrafe Massimiliano Tortora, è nato a Roma il 21 gennaio del 1963, ha 58 anni di età. E’ un attore, comico e imitatore italiano. Gli esordi televisivi vedono Max Tortora negli stessi anni in rotocalchi di moda, attualità e spettacolo come Dolce casa, Scopritalia e Telefax, su circuiti privati. Nel 2001 approda a Rai 2 dove partecipa alla trasmissione Superconvenscion. Qui lancia alcune delle sue più riuscite imitazioni come Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro.

Nel frattempo partecipa anche a Stracult e Cocktail d’amore dove, insieme a Max Giusti e a Éva Henger, dà vita alla parodia dell’Ispettore Derrick. Max ritroverà Bertolino & Co. nelle edizioni 2004 e 2005 di Bulldozer dove lancia le parodie di Amadeus, Celentano e Capello e dove con Bertolino avvia gli sketch che poi saranno ampliati nella sit-com Piloti. Nuove parodie e imitazioni vengono proposte a Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera. Nel 2003 passa a Rai 1 partecipando a Uno di noi, Sognando Las Vegas e Torno sabato, e tre, poi a Italia 1 con Ciro presenta Visitors. Nel 2004 torna su Rai 2 per condurre il varietà comico BravoGrazie, co-condotto con Nina Moric.

Vita privata fidanzata e figli di Max Tortora

Per quanto riguarda la vita privata, Max Tortora in passato è stato legato per diversi anni ad una compagna di nome Malika. Oggi la fidanzata di Max Tortora è Maria Teresa Merlino: non si sa molto della coppia, ma pare che i due si siano conosciuti sul set di Miami Beach, film uscito nel 2006. Non è facile immortalare la coppia nella loro vita privata. Per quanto riguarda i figli, Max Tortora dichiarò: “La rinuncia più grande, di cui mi accorgo forse solo adesso, è quella della paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i figli penso a quanto sarebbe bello avere figli a cui poterti dedicare ed insegnare i tuoi valori“, disse in un’intervista del 2014 a World Pass.