Chi è Maxime Mbanda età, altezza, moglie Cristiana Conti, figli, vita privata, Croce Gialla di Parma, vero nome, biografia e carriera del giocatore di rugby delle Zebre e della Nazionale Italiana. Mbanda è tra gli ospiti della puntata odierna di Nuovi Eroi su Rai 3 alle 20:25.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Maxime Mbanda

Maxime è nato a Roma il 10 aprile 1992 (età 29 anni). E’ alto 190 cm per 100 kg come peso forma. Un fisico statuario che gli permette di essere un grande giocatore di rugby. Mata Maxime Esuite Mbanda (vero nome) è un rugbista a 15 italiano, terza linea delle Zebre dal 2016.

La moglie Cristiana Conti, i figli: vita privata di Maxime Mbanda

Alla fine di novembre, la compagna Cristiana Conti ha dato alla luce il loro primo figlio, Mata Leone. Non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce parlare di sport e dei suoi prossimi progetti professionali.

Maxime Mbanda e il servizio volontario in ambulanza per la Croce Gialla di Parma durante il Covid 19

Durante il periodo di lockdown deciso a marzo 2020 dal governo italiano per contrastare la pandemia di COVID-19, Mbanda prestò servizio volontario in ambulanza per la Croce Gialla di Parma, in riconoscimento di tale servizio, a termine emergenza ha fatto parte del primo gruppo di insigniti da Sergio Mattarella dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.