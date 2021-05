Me contro Te chi sono: Luigi Calagna e Sofia Scalia, età, altezza, marito, moglie, figli, vita privata, YouTube, vero nome, biografia e carriera del duo composto da influencer. Me contro Te è un canale YouTube di grande successo che si dedica soprattutto ai bambini. I protagonisti di questo canale sono Luigi Calagna e Sofia Scalia che saranno ospiti di Verissimo (ore 16:00 su Canale 5).

Dove e quando sono nati, età, altezza, vero nome e biografia di Luigi Calagna e Sofia Scalia (Me contro Te)

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997. Sofia è nata a Palermo il 14 maggio del 1997 mentre Luigi è nato a Palermo nel 1992. Non abbiamo nessuna informazione sul loro peso e sulla loro altezza ma sappiamo che il loro nome d’arte è appunto Me contro Te.

La moglie, il marito, i figli: vita privata di Luigi Calagna e Sofia Scalia (Me contro Te)

Facciamo subito chiarezza. Sofia e Luigi non sono una coppia solamente sul canale YouTube Me contro Te ma anche nella vita reale. Ma non sappiamo se sono sposati o se hanno figli. Sappiamo solamente che hanno una relazione sentimentale. Loro non parlano di gossip ma solamente dei loro progetti professionali.

Luigi Calagna e Sofia Scalia (Me contro Te), il canale per bambini che spopola su YouTube

Come detto, sono diventati famosi grazie al canale YouTube Me contro Te. Canale che è amatissimo dai bambini. Quindi sono degli influencer. O sarebbe meglio dire degli influencer per bambini e ragazzi. Anche se vengono seguiti ed amati anche dai loro genitori.