Mediaset, Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip?

ROMA – Alessia Marcuzzi, malgrado i due scandali (il canna-gate prima, il caso Corona-Fogli-corna poi) avvenuti negli ultimi due anni nelle sue trasmissioni, malgrado gli ascolti, bassi, della sua ultima Isola dei Famosi, potrebbe diventare la nuova conduttrice di Temptation Island versione Vip.

Ma non è finita qui. Non è finita qui perché Michelle Hunzier invece potrebbe andare alla conduzione di Amici, sempre versione Vip.

Lo scrive Davide Maggio.

“Stando a quando ci risulta – si legge sul sito – pur non essendoci ancora nero su bianco, Michelle Hunziker sarebbe in pole per la conduzione della versione celebrity del talent di Maria De Filippi, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe approdare a Temptation Island Vip. (…) Per la Marcuzzi, invece, triplice impegno: ad inizio stagione il celebrity reality di Fascino, poi Le Iene e in primavera la nuova edizione dell’Isola dei Famosi”.

Fonte: Libero Quotidiano, Davide Maggio.