ROMA – Italia Oggi diffonde i cachet dei conduttori di Mediaset. Ezio Greggio, dal 2009 al 2013, ha intascato 23 milioni di euro. C’è poi Paolo Bonolis che percepirebbe quasi 40.000 euro a puntata per Avanti un Altro. Barbara D’Urso, che conduce tre trasmissioni, incassa circa due milioni di euro l’anno. Italia Oggi spiega che il totale annuo dei compensi della presentatrice si aggira intorno ai 6 milioni euro. Per Gerry Scotti invece quasi dieci milioni di euro.

Si avvicina alla stessa cifra di Gerry Scotti anche Maria De Filippi. Cifra annuale che sfonda facilmente considerando che la Fascino, di cui possiede il 50%, produce anche altri programmi in cui la De Filippi non si mostra. Alessia Marcuzzi avrebbe intascato 2,4 milioni di euro per le ultime dodici puntate dell’Isola dei Famosi. (fonte ITALIA OGGI)